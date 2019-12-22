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Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsi da??t?ld?

Ak?akoca 1.

Hamsi Festivali'nde 1 ton 200 kilo hamsili ekmek vatanda?lara ikram edildi.


Ak?akoca'da ?uhall? sahilinde 1. Hamsi Festivali yap?ld?. Binlerce ki?inin kat?l?m?yla ger?ekle?en festivalde 300 metre ?zgara ?zerinde 1 ton 200 kilo hamsi ?zgara yap?larak vatanda?lara ikram edildi. ?kramlarla birlikte Karadeniz halk oyunlar? sergilendi. Vatanda?lar bol bol hamsi yedi.


Ak?akoca Kaymakam? Yasin ?zt?rk, Ak?akoca'da 18 Temmuz g?n? sel felaketi ya?and???n?, turizm ?al??malar?nda bu sezon kesinti ya?and???n? belirterek, Ak?akoca'n?n kendini toparlayarak daha g?zel g?nlerin gelece?ini s?yledi.


Ak?akoca Belediye Ba?kan? Okan Yanmaz da 18 Temmuz'da ya?anan sel felaketinden sonra yaralar?n sar?ld???n? belirterek, Ak?akoca'n?n yeniden turizm potansiyeline kavu?mas? i?in 1. Hamsi Festivalini d?zenlediklerini ve olduk?a y?ksek kat?l?m g?rd???n? ifade etti.

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