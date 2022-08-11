Hanau ve DTSO iş birliği yapacak

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ile bir araya gelen Almanya'nın Hanau Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek, "Düzce ile olan değerli iş birliklerinin daha da artması ve bundan sonraki süreçlerde Düzce'den Almanya piyasasına açılma projesi olan tüm firmalara elimizden gelen yardımı yapacağız" dedi.

Hanau Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek, Düzce Ticaret ve Sanayi Odasını (DTSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, yönetim kurulu üyeleri Özkan Çakır ile Yasin Top ve Düzce MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Vefa Pehlivan ile bir araya geldi. Türkiye ve Almanya arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve güçlendirilmesine yönelik sürdürülen faaliyetlerin masaya yatırıldığı ziyarette taraflar bilgi alışverişinde bulundu.

Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, "Bugün burada Almanya Hanau Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Salih Taşdirek'i misafir ettik. Bizde yüzde 100 yabancı 13 firma var. İhracatı, üretimi nasıl artırabiliriz, Almanya'dan yatırım yapmak isteyenlere 5 OSB'mizde nasıl yer verebiliriz, aranan personelleri nasıl yetiştirebiliriz konularında bilgi alışverişinde bulunduk. Bizler de ziyaretlerimizi yapıyoruz. Düzce'nin nasıl vizyon şehri olduğunu anlatıyoruz" dedi.

"Elimizden gelen yardımı yapacağız"

Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin artırılması amacıyla odalar ile bir araya geldiğini kaydeden Taşdirek ise, "Odalarımızla bir araya gelerek ticaretin gelişmesine imkan sağlamak istiyoruz. En büyük partnerimiz Almanya, ihracat yapmak isteyenler bizim odamızı tanıyarak, doğru yerlerde doğru yatırımlar yapmalarını sağlayacak bir odanın varlığını anlatmak amacıyla yola çıktık. Düzce ile olan değerli iş birliklerinin daha da artması ve bundan sonraki süreçlerde Düzce'den Almanya piyasasına açılma projesi olan tüm firmalara elimizden gelen yardımı yapacağız" ifadelerini kullandı.