“Hareket Çocuklukta Başlar” dediler yürüdüler

Dünya yürüyüş günü kapsamında "Hareket Çocuklukta Başlar" sloganı ile yürüyüş düzenlendi. Kurulan stantta meme kanseri taraması yapıldı.

3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında, Düzce Valiliği ve Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, öğrenciler ve katılımcılarla birlikte farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi önünde Başlayan yürüyüş Anatpark'ta sona erdi. Yürüyüşe; Vali Yardımcısı Ahmet Mailoğlu, İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, öğrenciler ve sağlık personelleri katıldı. Dünya yürüyüş gününde insanların yaşamın her evresinde hareket etmelerine dikkat çekilerek, hareket için en verimli yolun yürüyüş olduğu vurgulandı.

Yürüyüş sonrası Düzce Anıt Park'ta toplanan protokol ve öğrencilere elma ikramında bulunuldu, gökyüzüne pembe balonlar uçurdu. Kurulan stantta meme kanseri taraması yapıldı.

Vali Yardımcısı Mailoğlu, herkesi yürümeye davet ederek “Sağlık Bakanlığımız hem yürümenin insan sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekmek, hem de özellikle uçuracağımız pembe balonlarla meme kanserine karşı duyarlılığı, farkındalığı arttırmak amacıyla bu organizasyonu, yürüyüşü ve programı tertip etmiştir. Sizler vasıtasıyla değerli halkımızı hem sağlıkları açısından yürümenin faydalarına hem de kansere karşı özellikle hanımlarda sıkça görülen meme kanserine karşı farkındalığı ortaya koymak ve vatandaşlarımızı KETEM merkezlerine müracaatla kanser taramalarından geçmelerini temin arzusundayız” diye konuştu.