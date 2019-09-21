Hasat bitti anız yangınları başladı

Vatandaşları anızların yakılmaması konusunda uyaran yetkililer, belediyeden yardım istemeleri uyarısında bulundu.

Düzce'de hasadın sona ermesiyle birlikte bahçesi, tarlası olan vatandaşlar, hasattan kalan tortuları temizlemek için çalışmalara başladı. Bu noktada tarlalarda, bahçelerde sorumsuzca ve tedbir alınmadan yakılan ateşler ise rüzgarında etkisiyle kontrolü imkansız yangınlara neden olabiliyor. Özellikle evlere yakın yerlerde yakılan anızlar, tedbirsizlik nedeniyle evlere, samanlıklara, odunlara sıçrayarak telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabiliyor. Ayrıca anız yakarken meydana gelen yangınlar nedeniyle verimli ve sağlıklı toprakta alevlerden nasibini alarak verimsiz çorak hale geliyor.

Anız yangınları ile ilgili olarak uyarılarda bulunan Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Ali Kahraman, anız yangınlarının hem toprağa hem de devlete ciddi zararlar verdiğini söyledi. Kahraman; “Vatandaşlar bahçe temizliği yaparken, çöplerini yakma gereksinimi hissediyorlar. Ancak bu bizi, çevremize ve çevredeki herkese zarar veriyor. Bu noktada çok duyarlı ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bu yapılan bir hatanın hem halkımıza hem devletimize diyelim çünkü burada çalışan iş gücü var, araç gücü var. Vatandaşlarımızın bu konuda çok duyarlı olmasını, dikkatli olmasını istiyoruz. Belediyemiz çalışıyor. Belediyemizden bu konuda her türlü destek ve bilgiyi alabilir vatandaşlarımız. Bahçesini temizleyenler yakmadan ziyade bizden destek isteyerek çöpünü, topladığı artık malzemelerini aldırabilir. Lütfen anız yakmayalım. Yangın gibi üzücü olaylara mahal vermeyelim. Ayrıca toprak üzerinde bulunan bütün canlılarında yakılan anızla beraber yok olmasına sebep oluyor” dedi.