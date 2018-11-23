Hasat edilen bitkiler ürüne dönüştürülmeye başlandı

Düzce Üniversitesi'nin Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Programı kapsamında, arazilere ekimi yapılan adaçayı, rezene ve stevia (şeker otu) bitkilerinin hasadı gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğretim görevlileri Ahmet Çağlı ile İbrahim Bilgiç'in öncülüğünde hasat edilen bitkiler, tartımı, sap-yaprak ayırma işlemleri gerçekleştirilerek ürüne dönüştürülmeye hazır hale getirildi. Ar-Ge çalışmalarının devam ettiği bitkisel çay ve kremlerin öncüsü olan bitkilerin işlenmesi, Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu'nda görevlendirilen ekibin yoğun emekleriyle devam ediyor.