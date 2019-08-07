İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hasat öncesi tüccarlara denetim

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezinde fındık alım satımı yapan dükkanlarda hassas kantar denetimi yaptı.


Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri fındık hasadının başladığı bugünlerde denetim çalışmalarını sıklaştırdı. Şehir merkezinde fındık ticareti ile uğraşan esnafları denetleyen ekipler vatandaşların mağdur olmaması amacıyla hassas kantarları inceledi. 3516 sayılı Ölçü ve Ayar Kanunu kapsamında yürütülen denetim çalışmalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla alış verişte kullanılan terazi ve kantarların kontrolleri yapıldı. Belirlenen standartlara uygun olmayan esnaflara cezai işlem uygulanan inceleme hakkında yapılan açıklamada “Düzce genelinde yaklaşan fındık hasadı sebebiyle Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fındık tüccarlarına denetim düzenlemiştir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından temin edilen hassas ağırlıklarla yapılan incelemede, standartlara uygun olmayan kantar kullanan esnaflar hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca cezai işlem yapılmış, gramajı uygun olmayan kantar ve terazilere el konulmuştur. Vatandaşlarımızın hiçbir konuda mağduriyet yaşamaması için düzenlenen denetimler belirli aralıklarla düzenli olarak devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.