Hasret sona erdi; öğrenciler okullarına döndü

Düzce'de ilkokul 2., 3., 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı.

Düzce'de yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3 ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2., 3. ve 4. sınıflar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar da okuyan öğrenciler ile özel gereksinimli öğrenciler, okul heyecanı yaşadı. Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Maskelerini çıkarmamaları konusunda uyarılan öğrencilerin elleri dezenfektanla temizlendi.

Okulun ilk günü ders heyecanı yaşayan öğrenciler maske, mesafe ve hijyen kurallarına uydu.

Beden eğitimi dersine çıkan öğrenciler maske takarak öğretmenlerinin nezaretinde sosyal mesafeye uyarak oyunlar oynadı.

Öğrenciler, pandemi nedeniyle ara verilen okullarda eğitime yeniden dönmekten mutlu olduklarını dile getirerek tatil öncesi ile sonrası arasında okullarında çok fazla değişiklik olduğunu ifade ettiler. Öğrenciler; “Okul tatil olduğunda maske takmıyorduk. Sosyal mesafemiz yoktu. Ancak okulların açılmasıyla birlikte her yer uyarı levhalarıyla dolmuş sosyal mesafe, temizlik okulumuzun bir parçası oldu. Bizde maskelerimizi çıkartmayacağız” diye konuştular.