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Hasta bakım hizmetlerinde yeni dönem

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti kapsamında hasta ve yaşlılar için öz bakım ve temizlik hizmetleri vermeye devam ediyor.


Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen hasta bakım hizmetlerinde eğitim dönemi başlıyor. Yatağa bağımlı hastaların bakımlarının daha iyi sağlanması için uzman sağlık personeli ve hasta bakım personeli eşliğinde hasta yakınlarına öz bakım (saç bakımı, tırnak bakımı, vücut bakımı, kişisel bakım ) eğitimi verilecek.


Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada aile eğitiminin önemine vurgu yapılarak “Mevcut çalışmalar kapsamında hizmet alan 110 hastanın yakınlarına eğitimler devam ediyor. Talep halinde başvuran kişilerin hastalarının bakım eğitimleri eksiksiz verilecektir. Buradaki asıl amaç bilişsel, duyuşsal alanlarda sözel, yazılı ve görsel iletişimi kullanarak hastanın davranışlarında pozitif değişiklik oluşturmaktır. Ayrıca hasta-aile eğitimi ile yalnızca bilginin kazanılması değil, sağlığı geliştirip sürdürecek davranış değişikliğinin kazanılmasıdır. Eğitim hizmeti hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlarımız Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Evde Bakım Hizmeti servisine başvurabilir ya da 0 (380) 523 01 58 numaralı hattan ulaşabilirler” denildi.

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