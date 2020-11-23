Hasta sedyesinde, kaza yaptığı arkadaşını sordu: “Durumunu söyleyin Allah aşkına”

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde kontrolden çıkan traktör devrildi. Meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Kurukavak köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kurukavak köyü istikametinden Düzce istikametine seyir halinde olan E. B. idaresindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Traktörde bulunan 2 kişi yaralandı. Yoldan geçen bir vatandaş durumunu hemen Acil Sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralıların durumunun ağır olduğunu gören vatandaş, kendi aracına aldığı yaralıları ambulansın geldiği noktaya doğru götürdü. Yol üzerinde ambulansın aldığı 2 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleleri yapılırken, yaralılardan F. B. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Acil servisine kaldırılırken, diğer yaralı ise Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen yaralı F. B. yakının durumunu hastanede görevli güvenlik görevlisine sorarak bilgi almaya çalıştı. Ambulanstan indirildiği anda güvenlik görevlisine, “Abi ona bakın. Allah rızası için bakın. Durumu nasıl öğrenin bana söyleyin Allah aşkına” dedi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.