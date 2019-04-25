Hasta yakınlarından yardımseverlik örneği

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde; By-pass ameliyatına girmeye hazırlanan ancak az rastlanan kan grubuna sahip iki hasta için uygun kan bulunamayınca, hastaların aileleri yardımseverlik örneği sergileyerek birbirlerinin hastasına kan bağışçısı oldu.

Kronik böbrek yetmezliği olan 73 yaşındaki Düzceli hasta 5 damarında tıkanıklık nedeniyle, 63 yaşındaki hasta ise 3 damarına By-pass yapılması için Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne yattı. Nadir bulunan kan grubuna sahip olan hastalar için uygun kan bulmakta zorlanılınca, her iki hastanın yakınları diğer hastaya destek olarak kan bağışında bulundular.

Uygun kan grubunun bulunmasıyla ilk hastanın 5 damarına, diğer hastanın ise 3 damarına Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp-Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Okay Güven Karaca ve ekibi tarafından By-pass operasyonu yapıldı. Ameliyat sonrası yoğun bakım sürecinde de birbirlerine destek olan hastalar, güzel bir dostluk örneği ortaya koydu. Birbirlerine moral vererek süreci birlikte atlatan iki hasta, sağlığına tam olarak kavuşacağı günleri beklerken, ilgilerinden dolayı Doç. Dr. Karaca ve tüm sağlık ekibine teşekkürlerini iletti.