Hastalara geçmiş olsun mektubu

Yasin Yılmaz, Düzce'de hal hatır projesi başlatarak hastanede yatan hastalar ziyaret edilmeye başlandı.

Düzce'de hastaneler de yatan vatandaşlar için Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz tarafından ‘Hal Hatır' projesi başlatıldı. Proje kapsamında Atatürk Devlet Hastanesi'nde yatan hastalar tek tek görevliler tarafından ziyaret edilerek, son durumları ile ilgili bilgilendirmeler, memnuniyetleri ve hastanelerde ki gerekli iyileştirmeler hakkında fikir alışverişlerinde bulunuyor. Belirlenen görevliler tarafından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde ilk hastaları ziyaret eden ekipler Sağlık Müdürlüğünce gönderilen geçmiş olsun mektuplarını hastalara iletti. Memnuniyet değerlendirme ve gerekli iyileştirmeler için anket uygulamasına hastaların katılması sağlandı.