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Hastalıklara dikkat çekmek için yürüyüş düzenlendi

DÜZCE (İHA) – Düzce’de Hipertansiyon, Obezite ve Çölyak hastalığa dikkat çekmek amacı ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de Hipertansiyon, Obezite ve Çölyak hastalığa dikkat çekmek amacı ile farkındalık yürüyüşü düzenlendi.


Sağlık Müdürlüğü bünyesinde Gölyaka ilcesinde farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi. Merkez Camii önünden başlayarak Gölyaka Belediye önünde sona eren farkındalık yürüyüşüne, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Şube Müdürü ve Gölyaka İlçe Entegre Hastanesi Başhekim V. Uzm.Dr. Soner Güneş, İlçe İdari Amirleri, İlçe Sağlık Yöneticileri ile Sağlık Personelleri ve vatandaşlar katıldı. Etkinlik çerçevesinde, vatandaşlara sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam, fiziksel aktivitenin önemi ve çölyak hastalığına dikkat çekmek amacıyla hazırlanan broşürlerin dağıtımı gerçekleştirilerek bilgilendirmelerde bulunuldu.

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