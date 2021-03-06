Hastane bahçesindeki ağaçlar kesildi

Ağaç kesimi vatandaşların tepkisine sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, Akçakoca Devlet Hastanesi bahçesindeki yeni sağlık yaşam merkezi inşaatının yapım ihalesini alan firmanın ağaç kesimine başlaması, çevrede yaşayan vatandaşların tepkisine sebep oldu. Akçakoca Devlet Hastanesi arazisi içinde yapılacak olan 5 katlı sağlık yaşam merkezi inşaatı ihalesini alan firmanın, asırlık selvi ağaçlarını kesmeye başladığı, kesim için ise ilçe sağlık müdürlüğünden izin aldıkları öğrenildi.