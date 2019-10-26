Hastane çalışanlarına iş sağlığı eğitimi yapıldı

Düzce'deki ilçe entegre devlet hastanelerinde görev yapan personellere yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Eğitim Salonunda Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı İş Sağlığı ve Güvenliğinde görev yapan Uzmanı Şeref Cerrah tarafından verilen eğitimde; çalışma mevzuatı, kişisel koruyucu donanımlar, psikososyal risk etmenleri, hastalıktan korunma prensipleri, fiziksel risk etmenleri, çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri, ekranlı araçlarla çalışma, işyeri temizliği ve düzeni, iş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri, biyolojik risk etmenleri, iş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar ile tekniklerinin uygulanması, kimyasal risk etmenleri, meslek hastalıklarının sebepleri, parlama, patlatma, yangın ve yangından korunma, ve korunma, iş ekipmanlarının güvenli kullanımı, elle kaldırma ve taşıma tekniklerinin uygulanması, tahliye ve kurtarma, ergonomik risk etmenleri, güvenlik ve sağlık işaretleri, ilk yardım, İSG genel kuralları ve güvenlik kültürü konularında eğitimler verildi. Eğitim sonunda eğitime aktif katılım sağlayan personele katılım belgeleri verildi.