İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hastane Cami çevre düzenlemesi yapılıyor

Düzce Belediyesi mahalle sakinlerinin taleplerine göre hazırladığı çalışma planını kesintisiz şekilde uygulamaya devam ediyor.


Düzce Belediyesi şehri merkezi genelinde yürüttüğü bakım, onarım ve düzenleme çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğüne gelen talepler doğrultusunda hazırlanan program çerçevesinde Eski Acil mevkiinde bulunan Hastane Camii çevresinde düzenleme işlemi başlatıldı. Cami cemaatinin talebi üzerine avlu kısmında dinlenme alanı eksiklerini gideren ekipler, parke taş örme çalışması ile mahallelinin kullanımı için daha temiz ve düz ortak kullanım alanı kazandırdı. Ekipler tarafından yapılan açıklamaya göre ortak kullanım alanlarının düzen ve tertibini sağlamak üzere muhtelif mahallelerde benzer çalışmalar yapılmaya devam edecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.