Hastane öncesi acil eğitimi

Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri biriminin koordinasyonunda; hastane öncesi ambulansta sağlıklı doğum eyleminin gerçekleştirilmesi, anne ve bebek sağlığına yönelik acil müdahaleler ile yeni doğan ilk bakımı gibi konularda Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli personele bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi amacıyla hastane öncesi obstetrik aciller eğitimi gerçekleştirildi.

Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleştirilen eğitimlere il Ambulans Servisi Başhekimliğinde görevli 22 personel katıldı. Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim biriminde görevli eğitmenler Süleyman Yavuz ve Dilek Sarı tarafından verilen eğitimlerin birinci gününde teorik konu anlatımları yapılmış ve eğitimin ikinci gününde pratik uygulama örnekleri yapıldı.