Hastanede bombalı tatbikat gerçeği aratmadı

Akçakoca Devlet Hastanesinde, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE), Afet ve Acil Drum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), jandarma, polis ve Hastane Acil Durum personeli tarafından bombalı tatbikat düzenlendi. Tatbikat sırasında hastalar tahliye edilirken, hastanenin güvenlik amaçlı elektrikleri kesildi. Hastalar UMKE tarafından hastane bahçesinde kurulan çadırlara taşındı. Ardından güvenlik şeritleri çekilerek, bomba imha ekipleriyle birlikte Jandarmaya ait Nana isimli köpek tarafından hastane tuvaletlerinde bomba arandı. Hastane içinde bulunan bomba şüpheli paketin asılsız olduğu ortaya çıktı. Ardından Nana hastane bahçesinde bir ağacın dibinde ikinci şüpheli paketi bulmasının ardından,şüpheli paket,bomba imha ekipleri tarafından kontrollü şekilde patlatıldı. Tatbikatı çok sayıda kişi meraklı gözlerle izledi. Akçakoca İlçe Sağlık Müdürü Dr. Numan Çabuk, tatbikatların vatandaşları bilinçlendirmesi amacıyla yapıldığını ve tatbikatların zaman zaman süreceğini belirtti.