Hastanede yapılan tatbikat gerçeğini aratmadı

DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde afet farkındalık eğitimleri ile oluşturulan farkındalığın kalıcılığını sağlamak amacıyla yangın ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca tatbikat yılı olarak ilan edilen 2022 yılında afet farkındalık eğitimleri ile oluşturulan farkındalığın kalıcılığını sağlamak amacıyla Düzce Atatürk Devlet Hastanesinde yangın ve tahliye tatbikatı yapıldı. Tatbikat Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ortopedi ve travmatoloji servisinde Hastane Başhekimi Op. Dr. Volkan Temi'nin başkanlığında, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Afetlerde Sağlık Hizmetleri birimi, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, Düzce Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) işbirliğinde gerçekleştirildi. Tatbikatta personelin tahliyesi, yaşanabilecek yaralanmalara acil müdahale, yangın söndürme ve kurtarma ekiplerinin harekat planı konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilirken gerçeği aratmayan tatbikat başarılı ve sorunsuz bir şekilde tamamlandı.