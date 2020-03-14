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Hastanelerde ziyaretçi saatlerinde düzenleme yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde korona virüs nedeni ile hasta ziyaretçi saatlerinde düzenleme yapıldı.

DÜZCE (İHA) – Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde korona virüs nedeni ile hasta ziyaretçi saatlerinde düzenleme yapıldı.


Son dönemde tüm Dünya'ya korku salan korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmeye başlamasıyla genel tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi de harekete geçti. Tedbirler ile ilgili bilgilendirme yapan Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, “Sağlık Bakanlığı'nın duyurusu gereğince hastanemizde ziyaretçi kurallarında düzenleme yapılmıştır. Hasta ve hasta yakınlarının sağlığı açısından hasta ziyaretleri günde 1 defa ve 18.00 ila 18.45 saatleri arasında yapılacaktır. Ziyaretçilerin hastalara 1 metreden fazla yaklaşmamaları ve temasta bulunmayarak ziyaretlerini kısa tutmaları önem arz etmektedir” ifadelerinde bulundu.

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