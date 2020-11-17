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Hava basılan lastik patlayınca tamirci yaralandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Küçük Sanayi Sitesi’nde lastik tamiri yapan bir kişi, tamir ettiği lastiğe fazla hava basınca lastiğin patlaması sonucu yaralandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde lastik tamiri yapan bir kişi, tamir ettiği lastiğe fazla hava basınca lastiğin patlaması sonucu yaralandı.


Olay öğlen saatlerinde Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde lastik tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre lastik tamir işiyle uğraşan Yusuf Kurnaz, bir lastiği tamir ettikten sonra lastiğe hava basmaya başladı. Kurnaz, havayı gereğinden fazla basınca lastik bir anda patladı. Basınçla birlikte geriye doğru fırlayan Yusuf Kurnaz'ın sağ bacağı kırıldı.


Olayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri yaralı lastik tamircisini Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar.

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