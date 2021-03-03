Hava kirliliği ile mücadelede kesintisiz uygulama dönemi başlıyor

Faruk Özlü, "Temiz Şehir Düzce" sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında şehrin hava kalitesini yükseltmek için çalışmalarını ve görüşmelerini sürdürüyor.

Düzce'nin dört bir yanında hava kirliliğinin nedenlerinin bulunması ve önlenmesi için çalışmalar, ölçümler ve analizler devam ederken, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden önemli isimleri ağırladı. Belediye Encümen Toplantı Salonunda gerçekleştirilen ve Başkan Özlü'nün başkanlık ettiği toplantıya Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdür Yardımcısı Haluk Şahin Yazgı, Laboratuvar Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanı Soner Olgun, Kuzey İç Anadolu Temiz Hava Merkezi Müdürü Zeliha Gemici, Hava Kalitesi İzleme Şube Müdür V. Onur Kale, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi/Mühendislik Fakültesi/Çevre Mühendisliği Bölümü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı Araştırmacı Doç. Dr. Fatma Öztürk ve Araştırma Görevlisi Emre Dikmen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nurhan Kartal ve İl Müdür Yardımcısı Ömer Cihangir ve Belediye Başkan Yardımcısı Cengiz Tuncer katılım sağladı.

BAİBÜ Mühendislik Fakültesi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatma Öztürk, toplantı da şu ana kadar yapılan ölçümlere yönelik slayt eşliğinde katılımcıları bilgilendirirken, Başkan Özlü ise 2020 yılının son ayında dile getirdiği ‘Acil önlem için ‘Temiz Hava Eylem Planı' oluşturarak alınan kararların uygulanması yönünde tüm kuruluşların ortak hareket etmesi' gerekliliğini yineledi.

Başkan Dr. Faruk Özlü, “Sayın Fatma Öztürk hocamızın danışmanlığında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın sorumluluğunda bu işi yürütmeye devam ediyoruz. Elde edilen ölçümler çerçevesinde kesintisiz uygulama dönemine geçiyoruz. Süreklilik haline getirilecek ve somut eylemlerle destekleyeceğimiz ‘Temiz Hava Eylem Planımızı' uygulamaya başlıyoruz. Biz sadece havası, suyu değil bu şehrin tamamının temiz olmasını istiyoruz” dedi.

Temizlik kültürünün oturması adına yapılacak çalışmaların sadece Valilik ve Belediye üzerinden gitmesinden ziyade topyekûn bir seferberlik halinde yapılması gerektiğine işaret eden Başkan Özlü, “Tüm paydaşların bu işin içerisinde olmasını istiyoruz. Haneden sokağa, sokaktan mahalleye, mahallelerden şehrin tümüne sirayet edecek bir eylem planı içerisinde Düzce'mizi hak ettiği kaliteye el birliği ile ulaştıracağız. Çocuklarımıza güzel bir gelecek bırakabilmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.