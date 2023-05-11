Hava kirliliği ile topyekun mücadele başlatan Düzce Belediyesi denetimlerini sıklaştırdı. Düzce'nin çeşitli noktalarında belirli periyotlarla denetim gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine yaptıkları denetimde kablo yakmak suretiyle havayı kirleten şahıslara yasal işlem başlattı.

Ağa Mahallesinde bulunan dere kenarında dumanlar çıktığını fark ederek ihbarda bulunan duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, hızlı şekilde olay yerine geçti.

Burada kabloları yakarak hava kirliliği oluşturduğu tespit edilen şahıslara müdahale de bulunan ekipler, aynı zamanda İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber vererek muhtemel küçük çaplı yangının büyümemesi için ateşin söndürülmesini sağladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldığı 2 şahsa Çevre Kanununa muhalefetten yasal işlem başlatırken, 2872 sayılı Çevre Kanunu gereği 2021 yılında atık yağ ve lastik, kablo yakanlara 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacağını belirterek, hava kalitesinin düşmemesi için vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.