Hava kirliliği ve bakanlığın uyarısı sonrası yürüyüş yapanların sayısı azaldı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de son günlerde hava kirliliğinin artması üzerine Hava İzleme Merkezinden "Açık havada yürüyüş yapmak için kötü bir hava" uyarısı yapılmasının ardından, stadyumda yürüyüş yapan vatandaşların sayısı azaldı. 5 aydır stadyumda yürüyüş yapan bir vatandaş, “Artık daha dikkatli olurum” diyerek yürüyüşünü tamamladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı her şehirde kurduğu ölçüm cihazları ile Türkiye'nin havasını ölçerek anbean Hava İzleme Merkezinden paylaşım yapıyor. Düzce'de son günlerde artan hava kirliliği ile birlikte sokakta yürüyüş yapmak dahi imkansız hale geldi. Düzce'de stadyumda yürüyüş yapan vatandaşlar da hava kirliliğinin sağlık açısından zararını öğrenmelerinin ardından yürüyüşlerini tamamlayarak evlerine gitti.

Pandemi nedeni ile evde kaldığı süre içerisinde kilo aldığını vurgulayarak 5 aydır stadyumda yürüyüş yaptığını söyleyen Alişan Acar, hava kirliliğinin ister istemez kendisini etkilediğini belirterek, “Yaklaşık 5 aydır Düzce 18 Temmuz Şehir Stadına geliyorum. Burada yürüyüş yapıyorum. Spor yapmamda pandeminin de bir etkisi oldu. Mart ayında çıkan pandeminin ardından evde kaldım ve kilo aldım. Yaklaşık 10 kilodan fazla kilo aldım. Sonra Haziran'da kilo vermem lazım dedim ve şehir stadına gelerek yürüyüş yapmaya başladım. Düzce'deki hava kirliliği ister istemez beni etkiliyor. Görüntü olarak da çok kötü. Ben il dışına çok çıkıyorum. Baktığım zaman Bolu tarafları çok güzel, ama Düzce'ye geldiğim zaman nefesim darlanıyor. İster istemez insanı etkiliyor bu” ifadelerini kullandı.

“Artık daha dikkatli olurum”

"Açık havada kesinlikle spor yapılmaması gerekir" uyarısının ardından yürüyüşünü sonlandıran Acar, “Bence alınan karar doğru. Akşamları hava kirliliği daha çok oluyor. Sobalar katı atık tarafından daha çok yandığı için hava kirliliği fazla oluyor yani. Bunu sokaklarda görebiliyoruz. Biraz havaların soğuk olmasından dolayı, pandemiden dolayı 3-5 gündür spor yapmaya çıkmıyordum. Bugün çıkmıştım. Artık daha dikkatli olurum” dedi.