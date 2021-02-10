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Hava ölçüm sonuçları açıklanacak

Düzce Belediyesi hava kirliliği ile mücadele konusunda kararlı şekilde çalışmalarını sürdürüyor.

Geçtiğimiz ay Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan gelen hava ölçüm araçlarının yaptığı nokta atışı tespitler önümüzdeki hafta kamuoyuyla paylaşılacak.


Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü tarafından “Temiz Şehir Düzce” sloganı ile başlatılan kampanya kapsamında şehrin hava kalitesini yükseltmek için çalışmalar sürüyor. Başkan Özlü, konu ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüşmüş, ardından Türkiye'de üç adet olan mobil hava ölçüm aracının ikisi Düzce'ye getirilmişti.


Düzce'ye gelen, mobil araçlardan bir tanesi Ağa Mahallesi'nde diğeri de Beyciler Mahallesi'nde hava kalitesinin ölçümlerini yapmaya devam ediyor.


Merkezde Fidanlık, Cedidiye Mahallesi ve Bahçeşehir'de olan sabit ölçüm araçlarından ve mobil ölçüm araçlarından gelecek sonuçlar Şubat ayının ikinci haftası ve Mart ayının başında kamuoyu ile paylaşılacak.


Sabit ve mobil hava ölçüm araçlarının yaptığı ölçümlerin ardından hava kalitesinin düşmesine neden olan kaynakların tespiti ve ardından yapılacak çalışmaların yol haritası belirlenecek.

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