İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Hava sıcaklığı düştü, şehri sis kapladı

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Düzce’de sabah saatlerinde sis etkili oluyor.

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde işine giden vatandaşlar siste yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.


Düzce'de, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehri sis kapladı. Güne sis ile uyanan Düzce'de hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken, yoğun sis özellikle ana arterlerde etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İşine yürüyerek giden Düzceliler ve sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.


Yetkililer ise sürücülere hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.