Hava sıcaklığı düştü, şehri sis kapladı

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Düzce'de sabah saatlerinde sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin düştüğü şehir merkezinde işine giden vatandaşlar siste yürümekte, sürücüler ise araçlarıyla ilerlemekte zorlandı.

Düzce'de, sabah saatlerinde hava sıcaklığının düşmesiyle birlikte şehri sis kapladı. Güne sis ile uyanan Düzce'de hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken, yoğun sis özellikle ana arterlerde etkili oldu. Şehir merkezini etkisi altına alan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. İşine yürüyerek giden Düzceliler ve sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorlandı.

Yetkililer ise sürücülere hız limitlerine uymaları, farlarını yakmaları konusunda uyarılarda bulundu.