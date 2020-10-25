Havacılardan Azerbaycan'a gökyüzünde destek

Düzce Hava Sporları Kulübü üyeleri, gökyüzünde Azerbaycan bayrağı açarak Azerbaycan'a destek verdiler.

Türkiye'den Azerbaycan'a destek çığ gibi büyürken, bir destekte Düzce Hava Sporları Kulübü'nden geldi. Dernek üyeleri hafta sonu yaptıkları uçuşu Azerbaycanlı kardeşlerine adadılar. Gölyaka Kültürpark'ta uçuş yapan Düzce Hava Sporları Kulübü üyesi pilotlar, uçuş yaptıkları paratraya Azerbaycan bayrağı taktılar.

Azeri kardeşlerinin yanında olduklarını belirten paratray pilotu Avni Uzun, “Düzce Havacılık Kulübü adına etkinlikler ve uçuşlar yapıyoruz. Bugün de değişik bir etkinlik yapalım istedik. Azerbaycan'da mücadele veren Azeri kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bildirmek amacıyla hem Türk bayrağı hem de Azerbaycan bayrağı açtık. Onları havadan selamladık. Haklı mücadelelerinde her zaman yanlarındayız. Allah muvaffakiyetlerini artırsın. Bayraklar gökyüzünde, gönderde dalgalansın diyedir, yerlerde sürünmek için değil. Biz iki bayrağımızı daha fazla yukarılara çıkartmak, onlara destek olduğumuzu ve bütün varlığımızla onların yanında olduğumuzu, bütün kalbimizle yanlarında olduğumuzu anlatmak amacıyla bir farkındalık oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düşündük” dedi.

Düzce Hava Sporları Kulübü Başkanı Beçhan Esen ise, “Düzce Hava Sporları Kulübü olarak Azeri kardeşlerimizin yanındayız. Bunu göstermek için de paramotor ve paratray araçlarımıza Azerbaycan bayrağı açarak uçtuk. Azeri kardeşlerimizin bayrağını göklerde havalandırıyoruz Türk bayrağımızla beraber” diye konuştu.

Paramotor pilotu Özcan Bulut ise, “Düzce'den Azeri kardeşlerimize selam olsun Bu süreçte biz havacılar da gökyüzünde iki tane bayrak havalandıralım istedik. Bu da güzel bir görüntü oldu. Bunun heyecanını yaşıyoruz” dedi.