Havalandırma sıkışan kargalar için itfaiye seferber oldu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde bir restoranın havalandırma bacasından içeri giren ve bacaya sıkışan 2 yavru karga itfaiye ekipleri tarafından uzun süren uğraşlar sonrasında kurtarıldı.

Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde vatandaşlar bir restoranın havalandırma bacasında kuş çırpınma sesi duydu. Ardından ise durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ilk olarak bacanın bölmelerini birbirinden ayırdılar. Ardından ise havalandırma motor kabininin boşluğunda 2 adet yavru karga olduğunu gördüler. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların sonunda karga yavruları oldukları yerden çıkarıldılar.

Site sakini Eray Dursun restoranın bacasından bir çırpınma sesi duyduklarını belirterek “Önce biraz bekledik. Ses devam edince bizde itfaiyeyi aradık. Kuş olduğunu düşünüyorum. Çünkü bacanın üstü açık. Şapka var ama bir boşluk var. Yuva yaparken düşmüş olabilir. Baya bir uğraştı, çıkmaya çalıştı ama geri düştü. Sonra ses kesildi” diye konuştu. Kurtarılan karga yavruları doğal ortamlarına tekrar salınarak gözden kayboldular.