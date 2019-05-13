Havalar ısındı yollar bakıma alındı

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ağır kış şartlarının ardından Konuralp Bölgesinde yapısı bozulan küp taş sokaklarda onarım ve bakım çalışması yaptı. Kazı ve kullanıma bağlı olarak yapısı bozulan küp taş döşeme sokaklarda talepleri değerlendirerek tespit yapan ekipler bozulan kısımları yeniden ördü. Küp taş örme şeklinde yenilenen kısımlar bölgenin tarihi dokusunun sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyor. Ekipler vatandaşların talep ve beklentilerinin yanı sıra çevrede inceleme yaparak başka sokaklarda da ihtiyaç olup olmadığını da kontrol etti.