İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Havaların ısınması ile caddeler su ile yıkandı

DÜZCE(İHA) – Cumayeri ilçesinde cadde ve sokaklar baharın gelmesi ile birlikte su ile yıkandı.


Bahar aylarının gelmesi havaların ısınması ile Cumayeri Belediyesine bağlı ekipler çalışmalarını hızlandırdı. Bir yandan park ve bahçelerde temizlik ve çiçeklendirme çalışması yapılırken bir yanda da ağır geçen kış şartları sonrası kirlenen cadde ve sokaklar su ile yakındı.


Cumayeri Belediye Başkanı Mustafa Koloğlu, “Halkımızın daha güzel bir şehirde yaşaması için ekiplerimiz cadde ve sokaklarda çalışmalarına hız verdi. Daha güzel bir Cumayeri ilçen gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.