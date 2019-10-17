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Havaların soğumaya başlaması ile kömür denetimleri arttı

Akçakoca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, havaların soğumasıyla birlikte ilçede kömür satışı yapan iş yerlerinin denetimleri başladı.


Denetimler sırasında iş yerlerinin ruhsatlarını yanı sıra kömür satış belgeleri, satışı yapılan kömürlerin standartlara uygun olup olmadığı denetlendi. Yetkililer, “İlçede hava kirliliği ile mücadele çalışmalarımız devam etmektedir. İlçedeki tüm kömür satıcısı ve kömür depolarını denetim altında tutacağız. Kömür satış yerleri ile depolarda yapılan son denetimlerde çevre ve insan sağlığı açısından satışı yasaklanan türde kömüre rastlanmaması çok sevindirici" dediler.


Kış aylarında artan hava kirliliğinin oluşmasında kalitesiz kömür yakılmasının etkili olduğunu söyleyen yetkililer, denetlemelere belli aralıklarla devam edeceklerini ifade ettiler.

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