Havuz sırası özel çocukların annelerinde

Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Yeşil Düzce Özel Eğitim Uygulama Okulunun iş birliği ile hazırlanan “Engelsiz ve Bağımsız Yaşamlar” projesi uygulamasında sıra engelli annelerine geldi. Proje kapsamında engelli çocukları havuz ve hamama götüren Düzce Belediyesi Meclis Üyesi ve Sosyal Yardım İşleri Koordinatörü Gönül Asuk ile Sosyal Yardım İşleri Müdürü Ayşe Kılıç, bu kez de engelli annelerine eşlik etti. Etkinlik öncesi açıklama yapan Asuk “önce çocuklarımızı burada havuz ve hamama getirdik. Şimdi de annelerine eşlik ediyoruz. Amacımız onların güzel bir gün geçirmelerini sağlamak. Onlar gerçekten çok özel anneler, sosyal yaşama dahil olmaları için her zaman yanlarındayız” ifadelerini kullandı.