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Havuza giren köpek için seferber oldular

Düzce’de su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.

Düzce'de su içmek için süs havuzuna giren köpek çıkamayınca devreye itfaiye ekipleri girdi.


Edinilen bilgiye göre, millet bahçesi içinde bulunan süs havuzuna su içmek isteyen sokak köpeği girdi. Bir süre havuzun içinde kalan köpek, bir türlü çıkamayınca etrafına vatandaşlar toplandı. Köpeği havuzdan çıkaramayan vatandaşlar, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nden yardım istedi. İhbar üzerine adrese gelen itfaiye eri, havuza girerek korkan köpeği önce sakinleştirdi, ardından dışarıya çıkardı.

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