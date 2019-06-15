Hayat arkadaşı ellerinde can verdi

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çay Camisi'nde temizlik yaparak para kazanmaya çalışan yaşlı kadın, eşini de alarak caminin temizliğine gitti. Camiden içeri girerken fenalaşan adam hayatını kaybederken, yaşlı kadının eşini kurtarmaya çalıştığı anlar anbean caminin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 13 Haziran günü sabah saatlerinde Çay Mahallesi'ndeki Çay Camisi'nde meydana geldi. Perşembe günleri camiyi temizleyerek aile bütçesine katkı sağlayan Hatice Uğurlu (65), bu kez eşi Hasan Uğurlu'yu (75) alarak camiye temizliğe gitti. Ancak yaşlı adam caminin kapısından içeri girer girmez bir anda fenalaşarak yere düştü. Eşinin yere düştüğünü gören kadın ise ne yapacağını şaşırdı. Eşinin omuzlarından tutarak halının üzerine çeken kadın daha sonra kalp masajı yapmaya çalıştı ve getirdiği su ile fenalaşan eşinin yüzünü yıkamaya çalıştı. Bunun üzerine de eşinin hareket etmediğini gören kadın caminin yakınında bulunan esnafa haber verdi. Camiye gelen vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları müdahalenin ardından yaşlı adamın hayatını kaybettiğini anladılar. Yaşlı adamın cesedi alınarak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Adamın ölüm anı ve kadının mücadelesi caminin girişinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

“Görüntüleri kameradan gördük”

Çay Camisi'nde fahri olarak müezzinlik yapan Ramazan Şengül, “Biz bu olayı öğlen namazına geldiğinde öğrendik. Direk kameralardan baktık. Kadın burada yaklaşık 3 yıldır çalışıyor. Eşi de yaşlı olduğundan beni yalnız bırakma demiş ve yanında gelmiş. Evleri Aydınpınar Camisi'nin orada. Oradan buraya yürüyerek geliyorlar. Araçları da yok. Kapıdan içeri beraber giriyorlar ve adam orada yığılıyor. Kadın ise orada ne yapacağını şaşırıyor. Kendi imkanları ile omuzundan tutarak halının üzerine çekiyor. Hava vermeye çalışıyor, kalp masajı yapmaya çalışıyor. Bir insan eşine ne yapacaksa yapmaya çalışıyor. Yüzüne su atıyor ve kahvehaneden insanları çağırıyor. Sağlık ekipleri gelip adamı götürüyorlar. Ancak vefat etmiş” dedi.