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Hayat için ilk adım ilk yardım

DÜZCE(İHA) – Düzce İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi işbirliğinde iki okul öğrencilerine İlk yardım eğitimleri düzenlendi.


Kardeş okul projesi kapsamında İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ortak proje üretmeye devam ediyor. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmenlik yapan öğretmenler seminer döneminde ilk yardım bil hayat kurtar diyerek kardeş okulları İbni Sine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde İlk Yardım Eğitim Merkezi Müdürü Orhan Öztürk ve Eğitim Görevlisi Hüseyin Ünal'dan ilk yardım eğitimi aldı. Eğitim esnasında hem eğlenerek hemde kaliteli zaman geçirerek kardeş okul projesine de anlam kazandırdılar.

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