Hayata güvenle bağlan etkinliği düzenlendi

Anıtpark Meydanında ekiplerce oluşturulan alanda animatörler eşliğinde Kum Boyama ve Parmak Boyama etkinliği ile çocukların güzel ve mutlu bir gün geçirmesi sağlandı.

Ayrıca etkinlik kapsamında Dijital Bağımlılık ile ilgili ailelerde ve çocuklarda farkındalık oluşturmak, çocukların sanal ortamda güvenlik önlemlerini almaları ve mahremiyetlerini korumaları yönünde temel, basit koruyucu önlem içeren broşürler dağıtılarak bilgiler paylaşıldı.

Konu ile ilgili yapılan bilgilendirmede “Bireylerde, okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet/bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına neden olmakta özellikle küçük yaştan itibaren çocuklar tablet, telefon, internet ile tanışmakta ve büyük vaktini sanal ortamda geçirmekteler. Çocuklarımız, oyun yoluyla sosyal ve kültürel normları öğrenir ve yetiştiği kültürde nelerin önemli ve uygun olduğu hakkında bilgi edinir. Arkadaşlık kurma, paylaşma, yardımlaşma, kendi haklarını koruma, başkalarının haklarına saygılı olma, gruba katılma, cinsiyet rolü, büyüklere karşı saygı, küçüklere karşı sevgi gibi sosyal gelişimi ile ilgili birçok yeteneği oyun yoluyla kazandığı unutulmamalıdır” ifadelerinde bulunuldu.