Hayırsever babası için anaokulu yaptıracak

Yapılan görüşmelerin Vali Cevdet Atay ile birlikte hayırsever arasında protokol imzalandı.

Düzce'de hayırsever sayısı giderek artıyor. Geçtiğimiz günlerde Düzce Cam fabrikası tarafından bağış yapılan okulun ardından, bir başka hayırsever Mahmut Şahin'de babası adına anaokulu yapılması için bağışta bulundu. Alınan bilgilere göre, bağış yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüşen Mahmut Şahin'e gerekli bilgiler verildi. Şahin tüm şartları kabul ederek babasının adına bir anaokulu yaptırmak istediğini belirtti. Yapılan çalışmalar sonrasında Düzce Valisi Cevdet Atay ve Hayırsever Mahmut Şahin protokol imzalandı. Yapılan protokol kapsamında Düzce'de ilerleyen dönemlerde Mahmut Şahin'in babası adına bir anaokulu yapılacak.