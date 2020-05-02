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Hayırseverler bağışladı Kızılay dağıttı

DÜZCE(İHA) – Düzce’de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri ve çalışanları tarafından evlerinden çıkamayanlara anında ulaştırılıyor.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de hayırsever fırıncılar tarafından bağışlanan pideler Kızılay Düzce Şubesi yöneticileri ve çalışanları tarafından evlerinden çıkamayanlara anında ulaştırılıyor.


Kızılay Düzce Şubesi ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor. İhtiyaç sahiplerine dağıtılan erzak yardımlarının yanı sıra hayırseverler tarafından dağıtılanlarda ihtiyaç sahiplerine anında ulaştırılıyor. Kentte hayırsever fırıncılar tarafından Kızılay Düzce Şubesine bağışlanan pideler, evlerinden çıkamayan vatandaşlara yönetim kurulu üyelerimiz ve çalışanları tarafından ulaştırıldı. Vatandaşlar Kızılay yetkililerine teşekkür ettiler.

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