Hayvan hastalıkları ile mücadele sürüyor

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Ocak ayı içerisinde, 2 Köy 27 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 42 köy 10 mahallede 479 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu ve 9 köyde 326 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası ve 2 köyde 100 adet küçükbaş hayvana brusella aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca Koruyucu olarak 3 köyde 9 köpeğe kuduz aşısı uygulaması yapıldı.

Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 623 büyükbaş ve 71 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.