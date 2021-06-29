Hayvan hırsızları jandarma dronundan kaçamadı

Düzce'de ağılından 51 küçükbaş hayvanı çalınan yaşlı adamın imdadına yetişen Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri drone ile tespit edip suçüstü yakaladı. 62 yaşındaki yaşlı adam ise çalınan küçükbaş hayvanlarını geri getiren jandarma ekiplerine dua etti.

Olay, Düzce merkeze bağlı Muncurlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Muncurlu köyünde ağılındaki küçükbaş hayvanlardan 51 tanesinin olmadığını fark eden 62 yaşındaki Abdurrahman Altıntaş, çevrede yaptığı aramalarına rağmen kayıp hayvanlarını bulamadı. Bunun üzerine jandarma ekiplerine haber veren Altıntaş'ın yardımına İl Jandarma Komutanlığı Asayiş, İstihbarat ekipleri ve JASAT timleri yetişti. Ekipler, drone ile havadan yaptıkları tarama sırasında hayvan hırsızlığı şüphelilerine ulaştı. Ekipler, yerini tespit ettikleri şüphelileri, küçükbaş hayvanlar ile birlikte yakaladı. Küçükbaş hayvanların 2 tanesi yabani hayvanlar tarafından telef edilmiş, 49 tanesini ise sağ olarak Gunbaşı köyünde bulan ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.

Çalınan hayvanlarını jandarma ekipleri ile birlikte karşısında bulun yaşlı adam ise bu zor günlerde yanında olan devletimizin jandarma personeline teşekkür ederek, kahraman ve fedakar jandarmalara dua etti.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.