Hayvan saldırısından kurtarılan yavru sincaplara özel olarak bakılıyor

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hayvanların saldırısından kurtarılan yavru sincaplar Doğa Koruma ve Milli Parklarda tedavi altına alındı. Kurumun maskotları haline gelen yavru sincaplar tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

Geçtiğimiz aylarda Akçakoca'da ormanlık alanda hayvanların saldırısından vatandaşlar tarafından kurtarılan yavru sincaplar Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince teslim alındı. Veteriner hekim tarafından hemen muayeneye alınan yavru sincaplardan birisinin hayvan saldırısı sonrasında ayakları ve kuyruğunu kaybettiği tespit edildi. 1 ay boyunca gözlem altında tutulan, her türlü bakım ve ihtiyaçları karşılanan sincaplar iyileşmeye başladı. Özel hazırlanan mamayla beslenen yavru sincaplar kurumun maskotu haline geldi. İki yavrudan birinin engeli bulunduğundan tedavisinin devam edeceği, diğerinin ise ilerleyen günlerde doğaya salınacağı öğrenildi.

"Sağlıklılar, iştahları yerinde"

Sincapların tedavisini üstlenen veteriner hekim Murat Ünlü, "Sincaplar 1 ay önce Akçakoca'da teslim alındı. Muayene sırasında bir sincabın ayaklarında açık yaraların olduğunu, kuyruğunun başka bir hayvan tarafından ısırıldığını gözlemledim. Bu açık yaraları özel bir bakım ile tedavi ettik. Karınları aç ve bakımsızlardı. Özel bir mama ile yaklaşık 1 ay boyunca beslemeleri yapıldı. Gelişimlerini şu anda biraz daha tamamladılar. Sağlıklılar, iştahları yerinde. Yavru sincabımıza özel bir bakım, özel bir ilgi gösteriyoruz" dedi.

"Özel bireye, özel ilgi göstereceğiz"

Ayaklarını ve kuyruğunu hayvan saldırısı sonucunda kaybeden yavru sincabın kardeşinden daha bitkin durumda olduğunu kaydeden Ünlü, "Özel bireye, özel ilgi göstermeye devam edeceğiz. Kardeşi daha sağlıklı, onun ayaklarında ya da kuyruğunda sorun yok. O biraz kendisini kurtardı. Onu önümüzdeki günlerde doğaya salacağız. Ama bu yavru sincabımızın biraz daha özel ilgiye ve şefkate ihtiyacı var. Sincaplarımız kurumumuzda maskot haline geldi. Bu özel bir birey. Sincap yavrumuza kurumumuzda bakacağız, onunla özel ilgileneceğiz. İlerleyen günlerde durumuna bakarak doğaya salınıp salınmayacağı ile ilgili karar vereceğiz" diye konuştu.