İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Hayvan sesini taklit eden avlanma cihazları yakalandı

DÜZCE(İHA) – Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler av koruma ve kontrol faaliyetinde av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti.


Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini arttırdı. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetlerinde farklı avlaklarda 4 adet av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti. Cihazlara ekipler tarafından el konulurken avlaklarda av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam edeceğini bildirildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.