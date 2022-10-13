Hayvan sesini taklit eden avlanma cihazları yakalandı

Düzce'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sahada denetimlerini arttırdı. Ekipler av koruma ve kontrol faaliyetlerinde farklı avlaklarda 4 adet av hayvanlarını aldatan ve hileli avlanmaya yarayan ses cihazı tespit etti. Cihazlara ekipler tarafından el konulurken avlaklarda av koruma ve kontrol faaliyetleri aralıksız devam edeceğini bildirildi.