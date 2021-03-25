Hayvan ve bitki türleri azalıyor

Dr. Melih Boydak, dünyada tür kaybının, normal evrim kaybına göre bin kattan fazlasına çıktığına, 1900 yılından günümüze ise hayvan ve bitki türlerinde yüzde 20 azalma olduğu bildirdi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nin Konferanslar Serisi'nin 52.sinde, “21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve 21-26 Mart Orman Haftası”

etkinliklerine yönelik çevrim içi program gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi Orman Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'ın moderatörlüğündeki programa, Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu, davetli konuşmacı Prof. Dr. Melih Boydak, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Melih Boydak, “Küreselleşme, Ekolojik Denge ve Ormanlar” başlıklı sunumuna, küreselleşmenin doğaya ters bir olgu, ekolojik çevre ve ormanlara da olumsuz etkileri olduğunu ifade ederek başladı.

Dünyada tür kaybının, normal evrim kaybına göre bin kattan fazlasına çıktığına, 1900 yılından günümüze ise hayvan ve bitki türlerinde yüzde 20 azalma olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Boydak, tarım alanlarının orman alanları aleyhine genişlemeye başladığını, nüfusun artması ile de ormanlık alanlarda azalma meydana geldiğini sözlerine ekledi.

Sanayi devrimi ile birlikte insanı merkezi alan anlayışın hakim olduğunu, bu anlayışın da ekosistemlere zarar verdiğini dile getiren Boydak, daha sonraki yıllarda ise doğayı merkeze alan yaklaşımın benimsenmesinin gündeme geldiğini ve ekosistemleri koruma görüşünün ortaya atıldığını belirtti.

Küreselleşme kavramının gelişimini ve dünya üzerindeki sonuçlarını detaylı bir şekilde aktaran Prof. Dr. Boydak, Ülkemizdeki orman varlığı ve ağaçlandırma çalışmalarından da bahsederek, endüstriyel ağaçlandırmanın Türkiye ormanlarının garantisi olduğunun altını çizdi. Program katılımcılardan sorularının cevaplanması ile son buldu.