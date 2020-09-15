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Hayvanlara aşı uygulaması yapıldı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Ağustos ayı içerisinde 623 büyükbaş hayvana, 146 küçükbaş hayvana ve 8 köpeğe aşı çalışması gerçekleştirdi.


Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Ağustos ayı içerisinde 7 Mahallede 62 büyükbaş hayvana proje kapsamında ŞAP aşısı, 56 köy 11 mahallede 519 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 3 köy 1 Mahallede 42 adet büyükbaş hayvana Lumpy Skin Disease, 11 köyde 146 adet küçükbaş hayvana koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Koruyucu olarak 6 mahallede 8 köpeğe kuduz aşısı uygulaması yapıldı.


Düzce'de yeni hayvanların tanımlama çalışmalarını da sürdüren ekipler, 466 adet büyükbaş ve 171 küçükbaş hayvana kulak küpesi taktı.

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