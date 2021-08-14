Hayvanlara aşılama devam ediyor

Bu kapsamda toplamda bin 98 hayvan aşılandı.

Düzce İl Tarım Müdürlüğü her ay düzenli olarak hayvan hastalıkları ile mücadele etmek amacı ile köylere giderek hayvanların aşılama çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu kapsamda temmuz ayı içerisinde 14 köy 6 mahallede 420 adet büyükbaş hayvana proje kapsamında Şap aşısı, 64 köy 15 mahallede 571 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 1 köyde küçükbaş hayvana proje kapsamında 92 koyun keçi vebası aşısı koruyucu olarak uygulandı. Ayrıca Koruyucu olarak 11 mahallede 15 köpeğe kuduz aşısı uygulaması da yapıldı.

Hayvan pazarının açık olduğu Perşembe günlerinde hayvan pazarı içerisinde rutin denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde herhangi bir bulaşıcı hastalığa rastlanmayarak hayvan pazarındaki İl dışı hayvan nakil işlemleri de yapıldı.