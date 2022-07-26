İhlas Haber Ajansı

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Hayvanların aşılanmasına devam ediliyor

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde birçok hayvana aşılama gerçekleştirdi.


Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri il genelinde 46 köyde bin 823 büyükbaş hayvana bursella aşısı, 41 köyde bin 80 küçükbaş hayvana koyun vebası aşısı, 32 köyde koruyucu olarak 865 hayvana koyun keçi brusella aşısı uygulandı. Ayrıca ekipler 3 mahallede de 19 köpeğe kuduz aşısı uyguladı.

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