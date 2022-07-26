Hayvanların aşılanmasına devam ediliyor

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde hayvanların aşılama çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri il genelinde 46 köyde bin 823 büyükbaş hayvana bursella aşısı, 41 köyde bin 80 küçükbaş hayvana koyun vebası aşısı, 32 köyde koruyucu olarak 865 hayvana koyun keçi brusella aşısı uygulandı. Ayrıca ekipler 3 mahallede de 19 köpeğe kuduz aşısı uyguladı.