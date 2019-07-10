Hayvanseverlere yardım eli

Gerçekleştirdiği birçok proje ve sosyal etkinlikler sayesinde sokak hayvanlarının yanında olmaya devam eden Dohaycan Derneği ile Akçakoca Belediyesi, sokak hayvanları için kuru mama, yaş konserve mama temini için esnafa kumbara dağıtımında bulundu.

Akçakoca Belediye Meclisi Üyesi Hanife Pazvant Tetik, esnafa dağıtılan kumbaralarda biriken nakdi yardım sayesinde, sokak hayvanlarına alınacak mamanın yanı sıra dernek ve vatandaşların talepleri doğrultusunda kedi ve köpek kulübesi, su kabı ve hayvanların ihtiyaç duyacağı malzemelerin temininde kullanılacağını söyledi.

Kendisinin de bir hayvansever olduğunu söyleyen Belediye meclis üyesi Hanife Pazvant Tetik, belediye olarak sokak hayvanları için esnafa dağıtılan kumbaralara yapılan yardımdan ve ilgiden memnun olduklarını ifade etti.