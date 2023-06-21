Hedef, kazasız bayram geçirmek

Düzce'de trafik polisleri Kurban Bayramı öncesinde otogarda emniyet kemeri denetimi yaparak, yolcuları ve sürücüleri bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde Düzce Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüslerde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşlara, emniyet kemeri takmanın hayat kurtardığı ifade edilerek, trafik kurallarına uyulması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Trafikten sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Bayram Derman, "Yaz tatilinin başlaması, okulların kapanması ve önümüzdeki Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte özellikle otogarlarda denetimlerimizi arttırdık. Otobüs sürücülerimizi her konuda uyarıyoruz. Amacımız, kazasız bir ulaşım ve vatandaşlarımızın kurallara uymalarını sağlamak" dedi.