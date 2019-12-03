Hedef sıfır atık

Konu ile ilgili olarak Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada “Sanayi devrimine bağlı olarak ortaya çıkan teknolojik yenilikler ile birlikte artan nüfus ve şehirleşme, tüketimi de beraberinde getirerek çok daha fazla atığın oluşmasına, ayrıca öncelikle doğal kaynakların tükenmesi ve iklim değişikliği gibi insanlığı tehdit eden hava, su ve toprak kirliliğine sebep olmaktadır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin takdirleri ve himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi için, 26 Eylül 2017 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca açılış toplantısı yapılarak tüm Türkiye'de uygulamak üzere yola çıkılmıştır. Sıfır Atık Projesi, israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması, atıkların geri dönüştürülmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve etkin toplama sisteminin kurulmasını kapsayan atık yönetim yaklaşımı olarak tanımlanan bir hedeftir. Düzce'de de, kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık Yönetim Sisteminin” kurulması ve hayata geçirilebilmesini teminen, başta Düzce Valiliği Hizmet Binasında hizmet veren kamu kurumları olmak üzere, kaymakamlıklarımız ve kamu kurum ve kuruluşlarımızda 2018 yılında atıklar ayrıştırılmaya başlanmış ve hizmet bürolarında bulunan kişisel amaçlı kullanılan çöp kovaları kaldırılmıştır. Ayrıştırılabilir atıklar, koridorlara yerleştirilen sıfır atık kutularına atılarak, atıkların kaynağında ayrı ayrı sınıflandırılıp toplanması uygulaması başlamış olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında “Sıfır Atık Projesi” hayata geçirilmiştir.

Vali Dr. Zülkif Dağlı tarafından, sıfır atık uygulamasının hayata geçirilmesi ve amacına ulaşması için yapılan çalışmalar bizzat takip edilmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel de, atıkların ayrı toplanması sisteminin uygulanması ve devamlılığının sağlanması hususunda gerekli özen ve hassasiyeti göstermektedir. Önümüzdeki süreçte ilimizde gerek sıfır atık projesi, gerekse plastik poşet kullanımını azaltmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığının destekleriyle farkındalık ve uygulama çalışmaları hızlı bir şekilde devam edecektir. Bu çalışmaların toplumun her kesiminde karşılık bulmasını sağlamak üzere hedefimiz Düzce ilinin Türkiye de bu konuda örnek bir il olmasını sağlamak ve gelecek nesillere yaşanabilir çevre, marka şehirler ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde atıkların kontrol altına alınması ile daha temiz ve yaşanabilir bir çevre bırakmak olacaktır” denildi.