Hedef, zengin bitki çeşitlerinden bitkisel ilaç üreterek dünyaya ihraç etmek

Dr. Nedim Sözbir'i ziyaret ederek, başarı dileklerinde bulundu.

Rektörlük Çalıştay Salonu'nda gerçekleştirilen ziyarette; Düzce MÜSİAD Şubesi Başkanı Vefa Pehlivan ve yönetimi katıldı.

Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir'e yeni görevi için hayırlı olması temennisinde bulunan Vefa Pehlivan, Düzce Üniversitesi ile işbirliğinin önemli olduğunu 55 MÜSİAD üyesi ile birlikte Düzce Teknopark çatısı altında Formlife Sağlıklı Yaşam Ürünleri A.Ş.'yi kurduklarını dile getirerek, “Hedefimiz zengin bitki çeşitlerinden bitkisel ilaç üreterek dünyaya ihraç etmek” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Prof. Dr. Nedim Sözbir, Düzce'nin ve ülkenin gelişimi için kurumlar arasındaki iş birliklerin, ortak proje üretimi ve deneyim aktarımının sürekliliğine vurgu yaptı.