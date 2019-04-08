İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Hedefi 12 ‘den vurmaya çalıştılar

Erkek Okçuluk müsabakaları sona erdi.


Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Okul Spor yarışmaları kapsamında Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek Okçuluk İl Birinciliği müsabakaları yapıldı.


Düzce 18 Temmuz Stadyumu'nda yapılan Minikler, Küçükler, Yıldızlar, Gençler Kız-Erkek Okçuluk müsabakaları sonunda minik erkeklerde Muhammed Eren Pehlivan, minik kızlarda Şeyma Nur Koyuncu, küçük erkeklerde Ebubekir Köse, küçük kızlarda Afranur İlhan, yıldız kızlarda Zehra Demirhan, yıldız erkeklerde Gürol Bayraktar, genç kızlarda Aybike Bilgin ve genç erkeklerde ise İdris Azim Koyuncu birinci oldu.


Dereceye giren sporculara ödüllerini Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Şube Müdür Vekili Faruk Çelik takdim etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.